 

ВМФ РФ перенес район учений в интересах ирландских рыбаков

29.01.2022, 22:08, Новости дня
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Принято решение перенести район предстоящих учений ВМФ РФ в Атлантике, чтобы не мешать деятельности ирландских рыбаков, сообщил посол в Ирландии Юрий Филатов.

Как сообщил Филатов, подобное решение министр обороны РФ Сергей Шойгу принял после «просьбы правительства Ирландии, а также обращений ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии». Учения решено перенести «за пределы исключительной экономической зоны Ирландии». Учения переносятся, чтобы «не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла». Филатов подчеркнул, что учения проводятся в соответствии с международным правом и не угрожают Ирландии, передает РИА «Новости».

Напомним, учения состоятся 3–8 февраля. Филатов заявлял, что «такие учения проводятся более или менее в этих районах Атлантики не первый год на протяжении очень длительного времени и причем проводят их не только Россия, но и другие страны». Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувен сообщил Филатову, что российские военные учения у берегов Ирландии не приветствуются.

Ирландские рыболовы и члены правительства страны заявляли, что опасаются потенциального ущерба для морской флоры и фауны в связи с проведением учений. Состоялась встреча между послом и представителями ирландской ассоциации южных и западных производителей рыбы. Глава ассоциации Брэндан Берн сообщил, что было достигнуто понимание, «открывающее путь для сосуществования морских учений и рыболовного флота».



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