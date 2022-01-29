В 2021 году на игровые ПК и периферию потрачено 5,74 млрд долларов

Мировой рынок игровых компьютеров и специальной периферии в прошлом году вырос на четверть. Динамика очень высокая, хотя развитие в 2021 году по сравнению с 2020-м шло намного более высокими темпами. Так, тогда было зафиксировано увеличение объема данного рынка почти на две трети (+62%).

Однако прошлогодний рынок игровых компьютеров и периферийных устройств принес его участникам выручку в общей сумме 5 млрд 740 млн американских долларов. Никогда ранее не фиксировали таких больших объемов.

По словам экспертов, в данном сегменте основными драйверами развития стали производство и продажу ноутбуков, десктопов и микрофонов. Также аналитики отмечают успехи в секторе игровых мониторов.