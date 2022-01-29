Apple обещает выпустить наушники, которые научат узнавать своих владельцев

Как сообщили представители компании Apple, в их новых наушниках AirPods будет использована необычная форма идентификации пользователей.

Гарнитура, как и многие другие электронные устройства будут оставаться в заблокированном виде, пока ее не захочет использовать настоящий владелец. Однако «узнавать» его наушники будут не по отпечаткам пальцев или паролю, а по форме ушей, в которые наушники и вставляют.

По мнению разработчиков, именно такая форма идентификации станет наиболее удобной и надежной для пользователей. Но прежде, чем выпустить такие устройства на рынок, производитель все же еще должен оформить патент и другу документацию. Жаль, что в компании пока не называют даже примерного срока внедрения в производство такой системы.