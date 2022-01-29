 

“Убивает гораздо больше, чем омикрон”: врач Хухрев о самых опасных ошибках при лечении COVID-19

29.01.2022, 21:38, Разное
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При заражении новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Такое мнение выразил российский врач-терапевт Алексей Хухрев.

В беседе с журналистами одного из отечественных телеканалов Хухрев обратил внимание, что в случае заболевания “омикроном” очень опасно употребление антибиотиков и кроворазжижающих препаратов, которые зачастую применяли в инфекционных центрах для лечения пациентов с ковидом. По словам медика, такая терапия “убивает гораздо больше, чем омикрон”.

Алексей Хухрев отметил, что сотрудники реанимационных отделений хорошо знают, что происходит, когда антибиотики оказываются неэффективными. Кроме того, коронавирус в России сегодня не следует “запивать” жаропонижающими лекарствами без необходимости, иначе со временем организм выработает к ним устойчивость. Специалист пояснил, что при удовлетворительном самочувствии не стоит сбивать температуру, если она не превышает 39 градусов.

Напомним, что в субботу в России был установлен важный коронавирусный антирекорд. Суточный прирост зараженных COVID-19 в стране впервые превысил 100 тысяч человек: число новых случаев ковида составило 113 122. Однако лишь 14 570 заболевшим потребовалась госпитализация.



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