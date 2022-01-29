 

Если Россия оккупирует Украину, то подавится и проиграет – Венедиктов

29.01.2022, 21:36, Новости дня
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“Это значит – проиграла. […] Потому что подавится такой территорией и таким народом, и такой ситуацией, при которой ее весь мир будет считать оккупантом. Неважно, что там будет. И в конечном итоге вынуждена будет изрыгнуть из себя Украину, которая будет ее ненавидеть, как Прибалтика ненавидела Советский Союз. Это проиграла”, – объяснил он.

Главред “Эха Москвы” считает, что “вход России” в Украину уже является проигрышем.

“России не нужно входить на территорию. […] Ее цель – не Украина, ее цель – отношения с Соединенными Штатами Америки, ну и в целом, наверное, с блоком НАТО. Вопрос эффективности: добиться от американцев и от НАТО собственной безопасности путем войны или путем шантажа войны, или путем переговоров. Это не имеет никакого значения”, – сказал Венедиктов.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США были обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Министр обороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Соединенные Штаты созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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