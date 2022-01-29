Мнение: Стоимость жизни в Европе, как семьи в России покупают квартиры и довольные зарплатами россияне

1. Когда уровень зарплат и доходов в России сравнивают с западными странами, иногда забывают, что стоимость жизни в этих странах в разы выше чем у нас. Положим, средняя номинальная зарплата в России по текущему валютному курсу значительно меньше, чем в Германии и в Норвегии. Однако стоимость жизни в Германии вдвое, а в Норвегии – втрое выше, чем в России:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/v-kakih-stranah-evropy-deshevle-i-doroje-vsego-jit-baza-dannyh-numbeo-61f138067c4f475386c75c97

База данных Numbeo рассчитывает индекс стоимости жизни в странах мира по средним ценам на продукты, аренду жилья, услуги и т.п.

За базовое значение индекса в 100 пунктов берется стоимость жизни в Нью-Йорке. Например, если в Польше индекс составляет 39 пунктов, то это значит, что в стране жизнь в среднем дешевле на 61%, чем в Нью-Йорке.

Судя по статистике, самыми дорогими странами для жизни являются Швейцария (123,3 пункта), Норвегия (100,9) и Исландия (94,9). А самые дешевые для жизни страны расположены в Восточной Европе и на Балканах. Средний индекс стоимости жизни в России составляет 35,2 (т.е. в среднем на 64,8% дешевле, чем в Нью-Йорке), на Украине — 30,7.

С поправкой на стоимость жизни получается, что немцы с их зарплатами живут примерно вдвое богаче россиян. Но это ещё не всё. Ведь при корректном сравнении нужно учитывать не номинальные зарплаты/доходы и даже не зарплаты/доходы по паритету покупательной способности, а чистые доходы, то есть доходы после выплаты всех налогов и обязательных платежей. Налоги в Европе конские, как и коммуналка. С их учётом разница по уровню жизни между той же Германией и Россией сокращается, вероятно, до полутора раз.

Впрочем, у коренных немцев в часто есть не только зарплаты, но и недвижимость, сбережения и доходы с них. Современный капитализм в Западной Германии старше нашего, так что и накопить немцы успели больше. Однако у живущих в Германии мигрантов, особенно у молодых, существенных сбережений обычно нет. При этом после переезда они могут рассчитывать отнюдь не на среднюю немецкую зарплату, а, как правило, на сравнительно низкую.

2. Читатель ogon_777 пишет:

https://olegmakarenko.ru/2334793.html?thread=840949321#t840949321

Напоминаю Российские реалии покупки квартиры:

– С 4 миллионов стоимости квартиры семейная пара получит налоговый вычет 520 тысяч.

– За двух детей семейная пара получает больше миллиона маткапиталов, и чаще всего ещё 100-200 тысяч областных маткапиталов.

– За третьего ребёнка семья получает в подарок от государства ещё 650 тысяч для погашения ипотеки.

– Оформляем налоговый вычет с уплаты процентов по ипотеке.

Примерно половина семей к тому же покупает жильё с помощью различных федеральных, федеральных целевых (например для молодых учёных) региональных или министерских (например для военных) субсидий.

Реальный случай, пример.

Семья молодого инженера с тремя детьми приобрела в Московской области жильё:

— стоимость 9 миллионов, по программе “Социальная ипотека МО”.

— 4,5 миллиона им подарила Московская область на первый взнос по ипотеке.

— 1,8 примерно закрыто вышеперечисленными маткапиталами.

— 2,7 оставшихся миллиона взято в ипотеку на 10 лет, н основной долг по ипотеке гасит область, заёмщик гасит только проценты.

Данная программа массова и доступна в Московской области для большинства молодых инженеров, врачей, учёных и некоторых других специалистов независимо от количества детей и формы организации (может быть коммерческой или бюджетной, неважно)

P.S. Не путайте. Москва не является столицей Московской области. Это разные регионы.

3. В России есть немало отраслей, где работники вполне удовлетворены размером своих зарплат:

https://lenta.ru/news/2022/01/26/rosdovoln/

Эксперты назвали отрасли, где работают россияне, довольные своей зарплатой. Результатами опроса сервиса «Работа.ру» делится РБК.

В пятерку вошли IT, продажи, дизайн, строительство и маркетинг. Меньше доходы устраивают тех, кто работает в промышленности, банковской сфере, транспорте и логистике, а также в ритейле и ресторанном бизнесе. Самые высокие зарплатные ожидания — у работников IT-сферы (178,5 тысячи рублей в месяц в среднем), банковского сектора (163 тысячи рублей) и маркетинга (158 тысяч рублей).

Как видите, довольнее всего представители тех профессий, в которых результат труда максимально нагляден, «как работал, так и заработал». Работает твоя программа, твой дизайн нравится пользователям – молодец, получи гонорар. Выполнил план по продажам – молодец, получи процент с продаж. Построил дом без косяков – молодец, получи премию за хорошую работу.