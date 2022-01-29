Ученые рассказали о возможных сроках “заразности” перенесшего COVID-19 человека

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого уделили акцентированное внимание фактору наличия у переболевших COVID-19 людей способности заражать коронавирусом окружающих. Выяснилось, что таковая в отдельных случаях может превышать даже месячный срок.

В процессе исследования ученые, представляющие Эксетерский университет (Великобритания), провели тестирование 176 человек, имеющих положительный результат на COVID-19, посредством недавно адаптированного ПЦР-теста на коронавирус с целью определить, остается ли у пациентов патоген в активном состоянии. Как упомянули медики, в отличие от стандартного тестирующего метода, определяющего лишь сам факт наличия или отсутствия SARS-CoV-2, уникальной особенностью нового ПЦР-теста является его способность давать положительный результат лишь в случае, когда вирус активен и потенциально способен передаваться другим людям. В итоге выяснилось, что около 13% исследуемых оставались заразными в течение нескольких месяцев после того, как инфицировались сами. При этом, по словам исследователей, даже при способности некоторых людей быть носителями коронавируса до 68 дней, никаких конкретных маркеров, идентифицирующих повышенную вероятность обладать таким качеством у переболевших ковидом, не существует – то есть, обрести такую возможность может любой заболевший.

“В некоторых условиях, например, когда пациенты возвращаются в дома престарелых после болезни, люди, продолжающие быть заразными через десять дней, могут представлять серьезную опасность для здоровья населения. Возможно, нам придется убедиться, что у людей в этих условиях отрицательный тест на активный вирус, чтобы гарантировать, что люди больше не заразны. Теперь мы хотим провести более масштабные испытания для дальнейшего исследования”, – резюмировал ведущий автор эксперимента Мерлин Дэвис. Материалы научной работы были опубликованы Journal of Infectious Diseases.

Источник: solenka.info