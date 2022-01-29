 

Le Figaro – Европа снова в игре — Макрон и Путин обсудили по телефону украинский вопрос

29.01.2022, 21:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Хотя во время телефонного разговора президентов Франции и РФ никаких прорывов достигнуто не было, Эммануэль Макрон доволен, что смог не только выразить своему коллеге несогласие с его политикой, но и вернуть Европу в центр обсуждения европейской безопасности и украинского кризиса, пишет Le Figaro. Издание отмечает, что прежде Путин предпочитал общаться на эти темы с Вашингтоном.


AP

«Перепробовать всё, чтобы сохранить открытым канал дипломатии, в то время как барабаны войны звучат у европейских порогов», — пишет Le Figaro о телефонном разговоре между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. Общались они больше часа, обсуждали пути и средства по снижению напряжённости, безопасность в Европе, суверенитет государств на континенте. В центре дискуссии стоял ключевой, украинский вопрос. Позже на эту же тему Макрон пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По результатам этих переговоров самое меньшее, чего удалось достигнуть Макрону, — выразить своё несогласие с российским президентом. Самое большее — Владимир Путин выразил желание продолжать диалог. Главным в этом разговоре эксперты считают то, что российский президент повторил в очередной раз, что не имеет никакого намерения вторгаться на территорию Украины.

При этом эксперты отмечают, что ситуация в Европе очень изменчива, то есть никакую опасность исключать нельзя. Постоянно поступают сообщения, что с российской стороны у границы стоят 100 тыс. военных и запланированы манёвры. А Киев тем временем получает военную помощь из Америки и Европы.

Во время разговора с французским коллегой Владимир Путин снова отметил, что Запад не внял российским требованиям по отказу от расширения НАТО. Он отметил, что альянс достиг границ России, что ставит под сомнение равновесие в области безопасности. Но, как сообщается, Макрон ему ответил: чтобы восстановить в Европе атмосферу доверия и безопасности, РФ должна соблюдать суверенитет государств, чего не происходит в случае с Грузией и с Украиной.

Автор статьи отмечает: неудивительно, что два лидера совсем по-разному воспринимают историю. В частности, это относится к косовской интервенции НАТО. Но при этом Путин выступает за структурный диалог по безопасности. В частности, в Париже в среду возобновились переговоры в рамках нормандского формата. И через две недели они продолжатся в Берлине, о чём заявили оба президента.

Владимир Путин во время этого разговора, со своей стороны, сделал акцент на том, что Киев должен выполнять требования Минского соглашения. Среди самых сложных вопросов, задокументированных там: проведение выборов, решение по статусу Донбасса, передача власти местным жителям. Но для этого необходимо обеспечить суверенитет Украины. Помочь в этом процессе может контактная группа ОБСЕ.

Автор статьи задаётся вопросом, не хочет ли Эммануэль Макрон выглядеть, как Николя Саркози в случае с Грузией в 2008 году. В Елисейском дворце отмечают, что диалог с Россией он начал ещё в 2017 году, но, как напоминает издание, пока к конкретным результатам он не привёл.

Однако Макрон рад, что европейцы в принципе вернулись в игру, ведь в последнее время Путин отдавал предпочтение переговорам с США. Макрон при этом собирается в ближайшее время приехать на переговоры в Киев. Но теперь деэскалации нужно придать «консистенции», тем более что РФ как раз ввела запрет на въезд ряда европейских чиновников, отмечает Le Figaro. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Кличко рассказал, какие получает угрозы

28.03 / МГУ ответил на заявления студентов о «варварской реставрации» вуза

30.01 / Шендерович: – Раньше скандировали: “Путин, уходи”, “Путин – вор”, а теперь: “Он убийца”

04.09 / Полиция в Литве начала расследовать акт вандализма в отношении памятника советским солдатам

02.09 / 24 Horas – «жест, направленный на национальное примирение» — Мадуро помиловал около сотни оппозиционеров

14.07 / Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордных 864 млрд долларов

30.04 / Посольство США приостановило рассмотрение виз для недипломатических поездок

31.08 / Эксперты нашли общий недостаток у российской и китайской вакцин от коронавируса

05.12 / Ракета «Союз» со спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру

09.09 / Le Figaro – слушания по делу о терактах во Франции рискуют спровоцировать новые нападения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика