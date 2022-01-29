 

Путин поручил проанализировать закон о СМИ и НКО-иноагентах

29.01.2022, 21:24, Новости дня
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Президент Владимир Путин поручил до 1 мая проанализировать законодательство о регулировании работы НКО и СМИ, которые выполняют функции иноагентов, информирует пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что Путин поручил «проанализировать совместно с Генпрокуратурой и Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека законодательство о регулировании деятельности НКО, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения».

Также необходимо «проанализировать совместно с Роскомнадзором и при участии Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека и Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» положения о регулировании деятельности СМИ, выполняющих функции иностранного агента, и практику его применения».

При необходимости от ведомств требуется представить предложения о совершенствовании законодательства.

Срок исполнения – 1 мая. Ответственные – министр юстиции Константин Чуйченко, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев и председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.

Ранее британский фонд Justice for Journalists Foundation («Справедливость для журналистов»), связанный с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, решил профинансировать критику законодательства России.

Justice for Journalists Foundation уточняет, что ряд законов, в частности закон об иноагентах, «наносят ущерб национальным интересам» России.



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