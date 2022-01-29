Ученые назвали новую особенность «скрытого» омикрона

Подтип BA.2 омикрон-штамма коронавируса, названный «скрытым омикроном», имеет более высокие темпы распространения по сравнению с подтипом BA.1, следует из данных агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

«Теперь мы знаем, что BA.2 имеет повышенную скорость распространения. Эта картина наблюдается во всех регионах Англии. Мы также выяснили, что у BA.2 несколько выше частота повторных случаев заражения, чем у BA.2», – приводит РИА «Новости» комментарий главного медицинского советника UKHSA Сьюзен Хопкинс.

Британские ученые отмечают, что эффективность вакцин против новой разновидности омикрона на том же уровне, что и против BA.1.

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На прошлой неделе UKHSA выделило новую разновидность «омикрона» BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют «скрытым», так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. При этом ПЦР-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.

Ранее стало известно, что итальянские специалисты выявили месяц назад новую разновидность коронавируса – «омикрон-2», но тревожить общественность заявлением об открытии не стали, так как этот вариант похож на штамм «омикрон-1».

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».