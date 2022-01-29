В Литве придумали план по «независимости» от российского газа

Министерство энергетики Литвы подготовило план обеспечения энергобезопасности страны: поставки газа обеспечат СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод, информирует литовский портал 15min.lt.

«Литвой приняты стратегические решения по поводу диверсификации источников поставок природного газа и интеграции систем природного газа. СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод, который вскоре будет запущен, позволяют нам обеспечивать поставки природного газа независимо от действий российской стороны… Литовская сторона на данный момент не получала информации о намечающихся или возможных изменениях в объемах транзита или импорта природного газа», – приводит 15min.lt слова пресс-секретаря министерства энергетики Виты Раманаускайте, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что план был подготовлен в течение последних двух недель главой литовского минэнерго Дайнюсом Крейвисом по поручению премьер-министра Ингриды Шимоните. Ведомство рассчитало несколько возможных сценариев, однако их детали пока не разглашаются.

Ранее плавучий СПГ-терминал Газпрома «Маршал Василевский» 25 января впервые за два года доставил груз в Калининград. В Литве увидели в этом стремление РФ обеспечить газовую безопасность Калининградской области на случай прекращения поставок газа по трубопроводам из соседних стран, защититься от возможных санкций со стороны стран НАТО в случае обострения вокруг Украины. Премьер-министр Литвы выразила опасения, что в случае возможного конфликта на Украине Прибалтика останется без российского газа.

Замминистра энергетики Литвы Дайва Гарбаляускайте на встрече в январе с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой сообщила о возможности для Польши импортировать природный газ через Клайпедский СПГ-терминал.

В начале января Литва получила от РФ 17 тыс. кубометров российского топлива. Грузы СПГ составляют порядка 10 тыс. кубометров.

В конце декабря в Клайпедский порт прибыл четвертый танкер со сжиженным природным газом из России. До этого Литва получила партию СПГ из РФ 12 декабря.

Терминал СПГ в Литве начал работу в 2014 году. Власти считали, что он поможет балтийской республике избавиться от «монополии» Газпрома.