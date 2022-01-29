 

В мире сейчас работает 1.8 млрд устройств Apple

29.01.2022, 21:12, Новости дня
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На сегодня во всем мире остаются в активном состоянии примерно 1,8 млрд устройств, выпущенных под американским брендом Apple. Об этом заявил во время одной из недавних конференций генеральный директор корпорации Тим Кук.

Разумеется, не все эти гаджеты выпущены год или два назад, есть и достаточно старые. Однако «яблочные гаджеты» достаточно надежны, чтобы верой и правдой служить своих хозяевам на протяжении многих лет. Кстати, по некоторым прогнозам, до конца текущего года в мире останутся активными уже 2 млрд электронных устройств данного производителя.

В основном, речь идет о смартфонах и планшетах. Но также не следует забывать о ноутбуках, телевизионных системах и прочих устройствах.



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