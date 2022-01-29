Samsung Galaxy S22 пожурили за медленную зарядку

Эксперты проанализировали скорость зарядки современных смартфонов и с удивлением отметили, что лучшие представители мобильных устройств «никуда не спешат».

Судите сами, модель Samsung Galaxy S22, которую называют чуть ни единственным достойным конкурентом для американских iPhone 13, вышел с поддержкой зарядного устройства мощностью 25 Вт. А что же у iPhone 13? Оказывается, примерно то же самое. Зарядные устройства здесь на 21-27 Вт.

Тем временем, Xiaomi поддерживает зарядку на 120 Вт. С такими же параметрами вышли смартфоны под брендами Redmi, Vivo и некоторые другие. А в Red Magic 7, который вскоре должен выйти на рынок, мощность быстрой зарядки составит 165 Вт. Известно также о планах выпускать в недалекой перспективе зарядки еще большей мощности.