Мужчина смог найти своих настоящих родителей спустя 37 лет по самодельной карте своих воспоминаний

Житель Китая более 20 лет пытался найти свою биологическую мать и ему это удалось с помощью самодельной карты. Со слов 37-летнего мужчины он был похищен и продан в семью, которая искала себе ребенка.

Ли – так зовут мужчину, несмотря на страшную историю, рос в примерной семье и не был обделен родительским вниманием. Но на протяжении всей своей жизни флешбэки из прошлого не давали ему спокойно жить.

Когда он рассказал своей семье о туманных воспоминаниях, те решили открыть ему правду. Несмотря на то, что мужчина не помнил ни города ни уж тем более явных деталей, он все же решил отыскать своих биологических родителей.

Ли нарисовал карту, на которой изобразил примерное расположение домов, ландшафта, опираясь только на свои флешбэки. Он опубликовал её в интернете, а через некоторое время, интернет-пользователи при помощи местной полиции помогли китайцу найти похожее место. Также они смогли отыскать женщину, которая походила под описание.

Как показал ДНК тест – это действительно была биологическая мать Ли. Уже в 2022 году мужчина собирается лично встретиться со своими настоящими родителями, чтобы восстановить отношения и узнать всю картину тех событий.