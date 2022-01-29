 

В Харьковской области женщина задушила новорожденного ребенка – полиция

29.01.2022, 20:52, Новости дня
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Возраст женщины правоохранители не указали.

“Следователи установили, что 23 января женщина самостоятельно родила дочь по месту жительства, роды принимал ее 25-летний муж. В течение беременности женщина не состояла на медицинском учете. 25 января женщина убила дочь. Тело спрятала. Мужчине сообщила, что отдала малыша социальным службам”, – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что женщина задушила новорожденного ребенка и затем спрятала тело в пакете на территории своего домовладения.

“Страшную находку обнаружила свекровь злоумышленницы и сообщила в полицию 28 января около 11.30”, – отметили правоохранители.

По их данным, у женщины уже есть один ребенок, ему меньше двух лет.

Мотивы преступления выясняются.

“Злоумышленница задержана. […] 29 января женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины”, – объяснили в полиции.

“Depo.Харків” сообщает со ссылкой на полицию, что женщине 18 лет, а ребенка она выбросила в яму с нечистотами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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