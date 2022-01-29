“Зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?” Между Киевом и Вашингтоном растет напряженность – CNN

Как сообщает канал, украинскую сторону беспокоит, что ее используют в качестве “пешки в геополитической драме” между США и Россией. “Несмотря на то, что Вашингтон пытается опровергнуть это мнение, украинские официальные лица стали более откровенно говорить о том, что их игнорируют на фоне растущей напряженности”, – сообщил CNN.

По данным CNN, несмотря на то, что Белый дом стремится оказать Киеву максимальную поддержку, в том числе за счет поставок военной техники и нового финансирования, некоторые официальные лица в частном порядке говорят, что поддержка “встречается без особой благодарности со стороны правительства Зеленского”.

Источники сообщили, что Зеленскому и его помощникам в последние недели “надоело” то, что они считают “чрезмерной реакцией” США, которая, по их мнению, разжигает панику и “экономические потрясения” внутри Украины, в то время как США отказываются принимать упреждающие меры сдерживания, такие как как введение новых санкций против России. В частности, президент и его советники “возмущены” решением США дать разрешение на отъезд дипломатов и членов их семей из Украины, а также использованием слова “imminent” в контексте возможного вторжения, что переводится как “неизбежный”.

Советник Зеленского сказал каналу, что более выгодными для Киева были бы сдерживающие меры США в виде санкций против “Северного потока – 2”, чем “настойчивые устные предупреждения о неизбежной войне в течение последних нескольких месяцев, которые не дают никакого сдерживания, а фактически непреднамеренно негативно влияют на украинскую экономику”.

В то же время Байден и его советники были “раздражены публичным преуменьшением Зеленским угрозы” и “плохо завуалированными выпадами в адрес президента США”, сообщает канал. В Белом доме считают, что публичные предупреждения и угрозы в адрес России о серьезных последствиях являются ключом к сдерживанию.

“У нас есть вопросы: почему вы завязываете споры с США? Почему вы сливаете и искажаете информацию, когда США – один из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?” – сказал CNN американский чиновник.

По данным СМИ, “кипящая напряженность достигла апогея” 27 января, когда Байден во время разговора с Зеленским, о котором просил украинский президент, призвал Украину лучше подготовиться к потенциальному вторжению в феврале. Зеленский не согласился с этим комментарием, сказал источник в его окружении. Высокопоставленный украинский чиновник сказал CNN, что звонок “не прошел гладко”. В Белом доме опровергли это.

Politico пишет, что Зеленский несколько месяцев назад заявлял о вероятности российской угрозы, но в последнее время “стремится излучать спокойствие” и говорит коллегам, в частности – Байдену, что угроза “не такая ужасная”.

Источники издания связывают это с “растущим гневом на администрацию Байдена”. В частности, по словам одного из собеседников, Зеленский “опасается, что США намеренно раздувают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы у них было политическое пространство для заключения сделки с Кремлем, например, предоставления Москве большего контроля над Донбассом”. Politico подчеркивает, что администрация Байдена “давно отрицает, что что-либо подобное предполагается”.

В материале говорится, что “выходки бывшего комика начали действовать на нервы администрации Байдена”. В качестве аргумента приводится цитата из статьи журналистки Юлии Иоффе для Puck, опубликованной 25 января. “Согласно трем источникам в администрации и на Капитолийском холме, с которыми я разговаривалf за последние пару месяцев, украинский президент то раздражает, то приводит в бешенство, то ведет себя совершенно контрпродуктивно”.

Контекст:

Зеленский говорил с Байденом вечером 27 января на фоне сообщений о наращивании Россией военных сил вблизи границы с Украиной и о возможном ее вторжении на украинскую территорию. Президент Украины сообщил, что разговор был долгим. Его пресс-служба проинформировала, что речь шла о сдерживании российской агрессии. В частности, Зеленский поблагодарил Байдена за помощь и поддержку.

28 января CNN сообщал, что телефонный разговор Зеленского и Байдена 27 января “не прошел хорошо”. Во время телефонного разговора, который украинский чиновник назвал долгим и откровенным, Байден предупредил Зеленского, что росийское вторжение может быть неизбежным. Зеленский заявил, что угроза со стороны России остается “опасной, но неоднозначной”. Также, по данным CNN, во время разговора Зеленский призвал Байдена “быть сдержаннее в сообщениях” о вероятном вторжении, предупредив об экономических последствиях паники. В Белом доме, комментируя информацию о телефонном разговоре, заявили, что анонимные источники распространяют ложь. Спикер президента Украины Сергей Никифоров назвал информацию о содержании переговоров лидеров Украины и США, которую якобы распространил украинский чиновник, не соответствующей действительности.

Республиканцы после информации CNN обратились к Байдену с требованием опубликовать стенограмму его разговора с Зеленским.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Соединенные Штаты созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.

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