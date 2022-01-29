Мнение: Кого обошла Чёрная смерть, живительная чума и было ли монгольское иго

1. На карте распространения чумы в Европе в 1341-1352 годах есть несколько загадочных зелёных зон, которые чума почему-то обошла, где не было смертности в 30-50%, опустошившей остальную Европу. Во всяком случае, именно так ранее было принято считать среди историков. В действительности, вся эта история про свободные от чумы территории по большей части является мифом.

Если начинать смотреть на карту с запада на восток, то первое зелёное пятно – это малонаселённые и изолированные природой горные территории в глубине Пиренейских гор. Возможно, в эти районы чума и вправду не успела добраться, либо местные жители успели организовать карантин.

А вот в городе Брюгге (нынешняя Бельгия), согласно последним исследованиям, смертность, по-видимому, была не ниже, чем в соседних Франции и Германии – свыше 30% населения. Просто из-за чумы поумирали местные статистики, бюрократический учёт населения стало вести некому, и столь же подробных записей о смертности, как в соседних регионах, не осталось:

https://askentire.net/q/kak-goroda-milan-i-bryugge-poschadila-chernaya-smert-148907569363

В Милане местные правители во время первой вспышки чумы в 1348 году ввели жесточайший карантин, который, похоже, и вправду дал эффект: смертность в Милане и вокруг него была невысокая. Однако во время следующей вспышки чумы, в 1361-1363 годах город спасти уже не удалось, он заметно пострадал (но всё же в целом не так сильно, как соседние итальянские города).

Что касается Польши и славянских в то время областей Восточной Германии, то в действительности там смертность была довольно значительна, около 25%, что, впрочем, было опять заметно меньше, чем в Западной Европе. Во-первых, население там было более редкое, а города менее развиты. Во-вторых, чума пришла туда относительно поздно, и польский король Казимир III также успел отреагировать и ввести карантин. Дела с учётом населения в Польше и Литве обстояли неважно, в совокупности всё это и привело к возникновению мифа, что чумы там не было:

https://warhead.su/2020/04/21/pravda-li-chto-chyornaya-smert-ne-zatronula-vostochnuyu-evropu

2. И всё-таки те страны, которые хоть как-то боролись с чумой карантинами, или которые меньше пострадали в силу географической изолированности и низкой плотности населения, вышли из эпидемии победителями.

Тот же Милан под властью рода Висконти превратился к концу XIV века в мощное Миланское герцогство, которое доминировало в Северной Италии в следующие 100 лет:

https://www.youtube.com/watch?v=p-YYL8szOOo

Польша также резко усилилась, сумев окончательно завоевать Галицию и вступить в Кревскую унию с Литвой (прибрав себе, таким образом, многие земли Древней Руси).

Наконец, в результате чумы усилилась Москва. Хотя чума и прошлась по русским городам, хотя от неё умер даже великий князь Симеон Гордый, общие потери составили около 20% населения, что было меньше, чем в других странах. О карантинах на Руси в то время практически ничего не известно, однако плотность населения была низкой, и чума быстро распространялась только в крупных городах. Да и за 5 лет, вероятно, она успела несколько ослабнуть, штаммы стали менее смертоносными.

3. Что было особенно важно для усиления Москвы, так это то, что чума, возникшая в Средней Азии, вначале пришла в Золотую Орду и резко подкосила её население. Именно ордынские войска, осаждавшие в 1346 году крепость Каффа, занесли чуму в итальянские фактории в Крыму, после чего итальянцы на кораблях доставили болезнь в Западную Европу.

И здесь мы сталкиваемся с крайне любопытным феноменом: формально Русь была данником Золотой Орды (на исторических картах русские княжества тех времён обычно рисуют ордынским цветом). Однако чума на Русь почему-то пришла не из «родной» столицы в Сарае, а с запада, из Европы!

На самом деле, между русскими землями и Ордой проходила не слишком-то проницаемая граница:

На этом основании многие подвергают сомнению традиционную концепцию монгольского ига. Какое ещё иго, какие монголы на Руси, если они даже чуму к нам не смогли занести? Как это Русь могла быть частью Орды, если торговые и культурные связи с Европой были гораздо сильнее?

Кое-кто даже отрицает иго полностью, а заодно и монгольское нашествие, которое якобы не было особенно разрушительным. Однако здесь мы уже сталкиваемся с непониманием того, что в действительности представляло собой это самое «монгольское иго», которое современные историки предпочитают называть неуклюжим, но более точным термином «система зависимости русских князей от Золотой Орды».

Нет, монголы не сидели у русских на головах, не ходили с кнутами по русским полям, не указывали русским, как жить. Монгольские баскаки не проживали постоянно на Руси, не создавали себе гаремы из русских женщин, не распространяли в русских княжествах свой генофонд.

Русские князья платили Орде дань, а ордынские ханы утверждали великим князем того из русских князей, кто обещал больше дани и исправнее платил. Поначалу ханы засылали на Русь специальных сборщиков дани, чтобы контролировать процесс на месте, но к XIV веку от этого отказались, и стали заезжать на Русь лишь тогда, когда им надо было наказать непокорных князей. Главной же проблемой для Руси была не дань, а частые мелкие приграничные набеги и редкие большие карательные нашествия.

Со времён Ивана Калиты с выплатой дани всё стало стабильно, поэтому ордынцы на Русь набегать почти прекратили – на 40 лет установился мир. За это время Москва окрепла и стала лидером среди русских княжеств, столицей страны. После Дмитрия Донского уже и князей-то перестали назначать, и дань платить часто отказывались. С тех пор Русь была практически во всех вопросах автономна от Орды, и считать её частью ордынского государства с середины XIV века можно с большой натяжкой.