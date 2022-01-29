 

Врач рассказал о симптоме «чугунной головы» при «Омикроне»

29.01.2022, 20:48, Разное
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Заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса жалуются на головные боли, слабость, насморк, боли в горле и «чугунную» голову. О последнем симптоме пояснил врач Сергей Токарев.
Помимо этого, пациенты сталкиваются с чувством озноба, неприятными ощущениями в носоглотке, головокружением. Что касается потери обоняния, одышки, желудочно-кишечных расстройств и болей в грудной клетке, то эти симптомы стали встречаться реже. По словам врача, при омикрон-штамме страдают слизистые оболочки, появляются неврологические явления. У детей чаще наблюдается интоксикация, одышка и кашель.

Что касается синдрома «чугунной» головы, то, по словам Токарева, это говорит о нарастании ишемии и свидетельствует об интоксикации. Коронавирус легко проникает в нейроны, он способен размножаться и перемещаться, способствуя процессу образования тромбов в головном мозге. Лечение в данном случае может назначить только врач после проведенного обследования.

Источник: ura.news



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