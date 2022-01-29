Анастасия Стоцкая не сможет принять участие в мюзикле «Шахматы» из-за проблем со здоровьем

Известная актриса и певица Анастасия Стоцкая не сможет появиться на сцене Московского дворца молодёжи и сыграть роль Флоренс Васси в мюзикле «Шахматы» в связи с проблемами со здоровьем. Эту информацию 39-летняя звезда опубликовала в социальной сети Instagram.

Стоцкой пришлось срочно обратиться к врачу. Причину проблем со здоровьем актриса не раскрывает, однако заверила поклонников, что это не коронавирус. На фотографии, которую певица разместила на своей страничке в Instagram, она запечатлена с трубками от капельниц. Стоцкая рассказала, что в ближайшее время планирует пройти медицинское обследование, чтобы узнать причину ухудшения здоровья.

Несмотря на это, в Московском дворце молодёжи не отменили мюзикл «Шахматы». Представление покажут согласно изначальному февральскому графику. Роль Флоренс Васси исполнит другая актриса.

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Анастасия Стоцкая искренне извинилась перед своими поклонниками за то, что не имеет возможности принять участие в мюзикле и пожелала им крепкого здоровья, хорошего самочувствия и беречь себя.

Источник: radiokp.ru