 

Анастасия Стоцкая не сможет принять участие в мюзикле «Шахматы» из-за проблем со здоровьем

29.01.2022, 20:48, Разное
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Известная актриса и певица Анастасия Стоцкая не сможет появиться на сцене Московского дворца молодёжи и сыграть роль Флоренс Васси в мюзикле «Шахматы» в связи с проблемами со здоровьем. Эту информацию 39-летняя звезда опубликовала в социальной сети Instagram.
Стоцкой пришлось срочно обратиться к врачу. Причину проблем со здоровьем актриса не раскрывает, однако заверила поклонников, что это не коронавирус. На фотографии, которую певица разместила на своей страничке в Instagram, она запечатлена с трубками от капельниц. Стоцкая рассказала, что в ближайшее время планирует пройти медицинское обследование, чтобы узнать причину ухудшения здоровья.

Несмотря на это, в Московском дворце молодёжи не отменили мюзикл «Шахматы». Представление покажут согласно изначальному февральскому графику. Роль Флоренс Васси исполнит другая актриса.
Изображение взято с: Изображение взято с: Изображение взято с: [email protected]
Анастасия Стоцкая искренне извинилась перед своими поклонниками за то, что не имеет возможности принять участие в мюзикле и пожелала им крепкого здоровья, хорошего самочувствия и беречь себя.

Источник: radiokp.ru



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