 

Самолет из Нижнего Новгорода экстренно сел в Шереметьево

29.01.2022, 20:40, Новости дня
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Летевший из Нижнего Новгорода в Москву самолет экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности шасси.

«Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси», – передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Посадка прошла благополучно, устанавливаются причины срабатывания датчика.

Ранее в Петербурге вынужденно сел самолет, летевший рейсом «Дубай – Сан-Франциско».



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