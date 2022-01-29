Самолет из Нижнего Новгорода экстренно сел в Шереметьево

Летевший из Нижнего Новгорода в Москву самолет экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности шасси.

«Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Москву, экстренно приземлился в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси», – передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Посадка прошла благополучно, устанавливаются причины срабатывания датчика.

Ранее в Петербурге вынужденно сел самолет, летевший рейсом «Дубай – Сан-Франциско».