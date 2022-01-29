Захарова оценила слова Кулебы о «сетевой дипломатии» с центром в Киеве

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала новую модель дипломатии, предложенную главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой, «сетевым маркетингом с принципами финансовой пирамиды».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на смену «челночной дипломатии «времен «холодной войны» пришла «сетевая дипломатия» с центром в Киеве.

«Сетевая – да, только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг по- киевскирежимному с уставным капиталом в виде национальных интересов, давайте назовем вещи своими именами, раз Кулеба сказал «а». В его основе принципы «финансовой пирамиды» – получение доходов членами сетевой структуры за счет постоянных дотаций новых участников», – написала в Telegram Захарова.

В колонке для издания «НВ» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил работу украинской дипломатии с современным гаджетом. По его словам, Киеву удалось консолидировать «очень высокий уровень международной поддержки Украины». «Западный демократический мир сегодня говорит с агрессивной Россией единым голосом», – сообщил Кулеба.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что у Киева «есть продуманная дипломатическая стратегия противодействия российской эскалации».

По его словам, во время холодной войны работала так называемая челночная дипломатия – курсирование дипломатов между сторонами конфликта. «Сегодня мир изменился, скорость процессов выше, а конфигурация сил на европейском континенте совсем другая. Украина теперь по другую сторону занавеса… РФ не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? Окей, на смену «челночной дипломатии» запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами», – подчеркнул Кулеба.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.