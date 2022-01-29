 

Захарова оценила слова Кулебы о «сетевой дипломатии» с центром в Киеве

29.01.2022, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала новую модель дипломатии, предложенную главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой, «сетевым маркетингом с принципами финансовой пирамиды».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на смену «челночной дипломатии «времен «холодной войны» пришла «сетевая дипломатия» с центром в Киеве.

«Сетевая – да, только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг по- киевскирежимному с уставным капиталом в виде национальных интересов, давайте назовем вещи своими именами, раз Кулеба сказал «а». В его основе принципы «финансовой пирамиды» – получение доходов членами сетевой структуры за счет постоянных дотаций новых участников», – написала в Telegram Захарова.

В колонке для издания «НВ»  глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил работу украинской дипломатии с современным гаджетом. По его словам, Киеву удалось консолидировать «очень высокий уровень международной поддержки Украины». «Западный демократический мир сегодня говорит с агрессивной Россией единым голосом», – сообщил Кулеба.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что у Киева «есть продуманная дипломатическая стратегия противодействия российской эскалации».

По его словам, во время холодной войны работала так называемая челночная дипломатия – курсирование дипломатов между сторонами конфликта. «Сегодня мир изменился, скорость процессов выше, а конфигурация сил на европейском континенте совсем другая. Украина теперь по другую сторону занавеса… РФ не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? Окей, на смену «челночной дипломатии» запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами», – подчеркнул Кулеба.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Эрдоган примет участие в военном параде по случаю победы Азербайджана в войне в Карабахе

30.06 / Названы сроки начала исследований вакцины «Вектора» от коронавируса на людях

15.09 / Ученые создали биотопливо из муравьиной кислоты

22.12 / Американские ученые выяснили, какие леса легче восстанавливаются после пожаров

18.12 / Стало известно о планах сената США ввести санкции против «Северного потока – 2»

02.09 / Российский модуль «Наука» для МКС отказался от украинских деталей

16.06 / С государственных дач в Конча-Заспе выселили восемь чиновников

28.12 / Песков оценил экономику Россию во время пандемии

21.09 / Названы необходимые для победы в конкурсе «Лидеры России. Политика» качества участников

03.08 / Ученые рассказали о вреде микропластика для организма человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика