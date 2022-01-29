 

В МИД ответили швейцарским журналистам русской поговоркой

29.01.2022, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

МИД раскритиковал сюжет швейцарского телевидения о якобы стягивании российских войск к границе Украины, пояснив русской поговоркой, что речь идет о подготовке к российско-белорусским учениям «Союзная решимость–2022».

«Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Российские дипломаты рекомендовали швейцарским журналистам обращаться к Минобороны РФ, где их ознакомят с фактурой и расскажут, что такое «проверка оборонного потенциала».

«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения – или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной», –  отмечается в сообщении.

По данным министерства, кадры видеосюжета напоминают «случайную подборку видеоматериалов из Google по запросу «Россия, зима, военная техника».

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / В комиссии по ядерной сделке с Ираном заявили о значительном прогрессе

02.12 / В Великобритании закрывается легендарная сеть универмагов Debenhams

01.06 / Ученые рассказали, как человек повлиял на природу за последние 4 тысячи лет

10.09 / Бесланский террорист Кулаев попросил о пересмотре приговора

16.07 / Горбачев ответил Пушкову на обвинение в «геополитической капитуляции»

19.08 / Intel крупным планом показал кристалл процессора Tiger Lake

24.10 / “Врачи эмоционально и физически истощены”. В Минздраве рассказали, сколько медиков умерло от COVID-19

24.03 / Блогеров арестовали за розыгрыш с угоном такси в Москве

08.10 / Совбез Киргизии заявил об исчезновении президента Жээнбекова и премьера Боронова

18.11 / KIA представила новый электрический концепт KIA EV9

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика