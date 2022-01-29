В МИД ответили швейцарским журналистам русской поговоркой

МИД раскритиковал сюжет швейцарского телевидения о якобы стягивании российских войск к границе Украины, пояснив русской поговоркой, что речь идет о подготовке к российско-белорусским учениям «Союзная решимость–2022».

«Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Российские дипломаты рекомендовали швейцарским журналистам обращаться к Минобороны РФ, где их ознакомят с фактурой и расскажут, что такое «проверка оборонного потенциала».

«Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения – или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной», – отмечается в сообщении.

По данным министерства, кадры видеосюжета напоминают «случайную подборку видеоматериалов из Google по запросу «Россия, зима, военная техника».

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.