Мнение: Омикрон уничтожает…

…репутацию вакцинаторов

Смотрю статистику по странам и континентам на любимом сайте, упирая на самые отвакцинированные, многие из которых ввели у себя почти концлагерные режимы существования для непривитых – то есть для тех немногих, кто пытался сохранять здравомыслие в обстановке всеобщего безумия. Ну, что можно сказать? Новый штамм омикрон продолжает последовательно уничтожать репутацию так называемых “вакцин”, а также “вакцинаторов”. Посмотрел суточную смертность за 28 января – она впечатляет, и особенно – как раз в тех странах, которые молятся на “вакцины”.

Давайте глянем сводку за вчера. Как обычно, я перевел сведения о смертности “на Россию” – то есть пересчитал цифры смертности с учетом населения этих стран, КАК ЕСЛИ БЫ эти страны имели численность населения как в России. Так оно, во-первых, сравнимо, и, во-вторых, более наглядно.

Итак: Россия. Уровень вакцинации – 47%, смертность на 28 января от “ковида” – 668.

Великобритания: 76% вакцинация, смертность в пересчете на Россию – 610.

Австралия: 84% – 871.

Канада: 83% – 595.

Испания: 82% – 618.

Франция: 77% – 579.

Италия: 76% – 934.

Израиль: 71% – 675.

США: 65% – 1693.

На общем фоне по смертности, как видим, особо выделяются Италия и Австралия – две самые отчаянно коронабесные страны, в которых все права человека растоптаны и принесены в жертву “Святой Вакцинации”. Омикрон ставит всех тамошних инквизиторов на положенное им место – у параши. Он и плюет на все их “защитные меры”, заражая всех подряд, и, главное – нехило так убивает.

Ну и, как обычно, вне рейтингов выступают США со всей их хваленой “высокотехнологичной” медициной: если коротко – полный крах. Любопытно, что о о совершенно африканском уровне смертности “от ковида” в Штатах практически молчит мировая пресса – ведет себя так, как будто ничего необычного вообще не происходит. Причина очевидна – дело в том, что у власти там “демократы”, которые, собственно, эту мировую прессу и контролируют чуть менее чем полностью.

Да, давайте сравнения ради глянем и Украину – которую нам усиленно сватают в качестве “смертельного врага”: вакцинация – 34% (молодцы! Держатся!), смертность в пересчете на Россию – 569. И смертность ниже! “Делают” нас хохлы по обоим параметрам. И даже Францию “сделали”, с ее уровнем вакцинированности в 77% и полным ковидным концлагерем.

Да, еще ведь радио “КовидФМ” подсуетилось – сообщает, что в России сейчас наивысший в мире (!) уровень госпитализации “по ковиду”. Но я думаю, что дело здесь, скорее всего, в том, что в России осталось больше всего коек в не до конца уничтоженном здравоохранении.