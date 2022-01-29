 

Норвежские орнитологи научили ворон подбирать мусор и выбрасывать его в Россию

29.01.2022, 20:31, Разное
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Группа норвежских орнитологов из биологического института в городе Нейден открыла стартап по массовому обучению местных ворон уборке мусора с тротуаров. Птиц с помощью корма натренировали приносить отходы с улицы в заранее установленные контейнеры. Ученые заявили, что за день группа из 15 ворон собрала около 4 кг окурков и маленьких пластиковых бутылок.

Вскоре стартаперы столкнулись с проблемой из-за местных законов о сборе мусора, требующих наличие сертифицированных сортировочных баков. Хоть вороны и научились приносить мусор, раздельный сбор они не освоили и продолжали сбрасывать все в одну кучу. Это привело бы к весомым штрафам, но орнитологи придумали выход – они натренировали птиц оставлять мусор в России.

Орнитологи отмечают, что пернатые “мусорщики” боятся садиться в приграничной Мурманской области, поэтому они сбрасывают мусор на лету. Однако это даже ускорило процесс и позволило делать больше “рейсов” за день.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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