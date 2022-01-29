Получена новая информация о смартфоне OnePlus Nord 2T

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29.01.2022, 20:28, Новости дня
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В сети появилась информация от авторитетного инсайдера относительно будущей модели смартфона OnePlus Nord 2T. По сообщению источника, новый гаджет китайского производителя выйдет с однокристальной системой MediaTek Dimensity 1300.

Также инсайдер утверждает, что покупателям предложат смартфоны данной модели с разными объемами оперативной памяти. Должны быть доступны варианты на 6 Гб, 8 Гб, а также 12 Гб. Накопители выйдут с объемом 128 или 256 Гб.

Размер экрана в смартфоне составит 6,43 дюйма. При разрешающей способности картинки в стандарте FHD+ частота обновления кадров останется в пределах 90 Гц. Главный датчик камеры обеспечит съемку с разрешением 50,8 Мп. А емкость аккумулятора – 4500 мАч.



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