В компании Google заявили, что будущее за Android-планшетами

Весьма интересное заявление представителей компании Google прозвучало относительно будущего развития планшетов и их программного обеспечения. Американцы признали, что Android, как минимум, в данном сегменте, уже обогнал другие операционные системы.

Данное заявление прозвучало на фоне информации о том, что в компании Google уже сформирована специальная команде, продвигающая инициативу с красноречивым названием Android Tablets или «Планшеты Android».

Представители данной группы открыто заявляют, что ОС Android на сегодня предоставляют большие функциональные возможности для мобильных устройств, чем какие-либо другие. Именно поэтому данная операционка все больше интересует представителей Google.