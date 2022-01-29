“Это ужасно”, “Жуткий образ”. 66-летняя Долина опубликовала фото, на которых она лысая
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Для снимков 66-летняя певица позировала в сером платье в пол с открытыми плечами. Ее образ в кадре дополнили диадема и крестик на цепочке.
“Друзья, добрый день! Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно все-таки, как меня видят художники. Листайте и пишите, понравилось ли? Всем чудесных выходных!” – подписала она публикацию.
“Жуткий образ. Простите, Лариса”, – прокомментировала zhidomorovatatiana.
“Это ужасно”, – отметила makarenko.natasha.
“Это вау! Как будто с другой планеты!” – отреагировал пользователь pozoyan_official.
“На штукатурке нарисовать можно все что угодно”, – написала puzarina.lida.
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Контекст:
Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку, росла в Одессе. Музыкальную карьеру начала в 16 лет в эстрадном оркестре “Мы одесситы”. В середине 1980-х начала сольную карьеру.
В 2003 году певица вступила в пропутинскую партию “Единая Россия”.
В марте 2015 года выступила вместе с Путиным на Красной площади на концерте, посвященном годовщине аннексии украинского полуострова Крым. Летом того же года выступала на полуострове с концертами.
С 2018 года Долиной запрещен въезд в Украину.
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