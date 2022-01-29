Начальник караула, убитый в Днепре сослуживцем Рябчуком, выжил в Иловайске и был в плену боевиков

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29.01.2022, 20:08, Новости дня
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34-летний старший лейтенант Буганов был кадровым военным и до начала войны на Донбассе служил во внутренних войсках.

“Мы вместе работали в воинской части 3056 в Херсоне. Я уволился, а он остался. Потом их отправили в АТО на Донбасс. Александр был в Иловайске, попал в плен. Я никогда не расспрашивал его о времени, проведенном в плену. Для него это была тяжелая тема, поэтому мы не говорили об этом”, – рассказал изданию товарищ Буганова.

По его словам, Буганов после возвращения из плена “остался в армии, но перевелся в другую часть в Днепре”.

Буганов был женат. У него остались также две дочки, отмечает “Обозреватель”.

В то, что в части, где произошла смертельная трагедия, были неуставные отношения, собеседник издания не верит, подчеркивая, что Буганов – “настоящий мужик и военный”.

Общественное отмечает, что Буганов родом из Херсонской области, в плену провел 91 день. После освобождения закончил в Харькове академию внутренних дел.

Его дочкам сейчас два года и пять лет.

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода “Южмаш” военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на “Южмаше” в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали днем того же дня в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину. 

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, считает народный депутат от “Слуги народа”, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на “Южмаше” ушел в отставку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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