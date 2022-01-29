Врачи рассказали о недавно открытом проявлении нового штамма «омикрон»

В ноябре прошлого года в Ботсване и Южно-Африканской республике впервые был идентифицирован новый штамм коронавируса – омикрон, который по сравнению с предыдущими штаммами обладает более высокой степенью заразности и скоростью распространения. В настоящее время случаи заболевания, вызванного омикроном, зафиксированы почти по всему миру.

Ещё в начале пандемии, которая началась в 2020 году, врачи определили, что коронавирус может внедряться в организм через слизистую оболочку глаза. Такое же самое свойство недавно было открыто у омикрона. Новый штамм, в отличие от предыдущих, обладает наибольшей патогенностью, другими словами, более высокой способностью вызывать патологию. Медики пришли к выводу, что одним из признаков омикрона может быть конъюнктивит. При этом пациенты жалуются на головную боль, насморк. У них наблюдается зуд, покраснение и отёк век, светобоязнь, слезотечение, ощущение «песка» в глазах. Дело в том, что водородные показатели слезы и нового штамма COVID-2019 во многом совпадают, поэтому омикрон легко внедряется в глазную слизистую оболочку. Даже когда вирус прекращает выделяться в носоглотке, то есть, человек фактически выздоравливает, конъюнктивы продолжают выделять его больше месяца, о чём говорят исследования пациентов.

В качестве максимальной защиты от омикрона врачи рекомендуют проходить вакцинацию. Это даст возможность в случае заболевания перенести новый вид коронавируса в более лёгкой форме.

Источник: sgnorilsk.ru