Лариса Долина удивила фанатов лысой головой и черными губами

Лариса Долина поделилась с фанатами снимками с недавней фотосессии на своей странице в Instagram. Певица предстала перед камерой с лысой головой и черными губами.

Лариса Долина отметила в описании к публикации, что иногда удивляется, какой ее могут видеть фотографы. Для фотосессии певица решилась на смелый образ, показав себя с лысой головой. Визажисты сделали звезде темный макияж, с черными губами и smokey-eyes. Голову украсила шикарная корона с большим кулоном и синими камнями. Певица позировала в широком синем платье с длинной юбкой, в качестве аксессуаров использовался серебряный крест на шее и массивные перстни на пальцах.

Многие удивились такой смелости Ларисы Долиной, другие похвалили ее за то, что не боится экспериментировать со своей внешностью. Преданные фанаты назвали певицу королевой и инопланетной дивой.