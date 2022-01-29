 

Лариса Долина удивила фанатов лысой головой и черными губами

29.01.2022, 20:04, Разное
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Лариса Долина поделилась с фанатами снимками с недавней фотосессии на своей странице в Instagram. Певица предстала перед камерой с лысой головой и черными губами.
Лариса Долина отметила в описании к публикации, что иногда удивляется, какой ее могут видеть фотографы. Для фотосессии певица решилась на смелый образ, показав себя с лысой головой. Визажисты сделали звезде темный макияж, с черными губами и smokey-eyes. Голову украсила шикарная корона с большим кулоном и синими камнями. Певица позировала в широком синем платье с длинной юбкой, в качестве аксессуаров использовался серебряный крест на шее и массивные перстни на пальцах.

Многие удивились такой смелости Ларисы Долиной, другие похвалили ее за то, что не боится экспериментировать со своей внешностью. Преданные фанаты назвали певицу королевой и инопланетной дивой.



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