 

Главы МИД Франции и Германии анонсировали приезд на Украину

29.01.2022, 19:56, Новости дня
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что он и его коллега из Германии Анналена Бербок посетят Украину 7 и 8 февраля.

О планах посетить в ближайшее время Украину Ле Дриан сообщил по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла в середине января во французском Бресте. «Вместе с Анналеной Бербок я отправлюсь на Украину 7 и 8 февраля», – написал он в своем Twitter.

Ранее Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.



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