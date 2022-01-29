Главы МИД Франции и Германии анонсировали приезд на Украину

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что он и его коллега из Германии Анналена Бербок посетят Украину 7 и 8 февраля.

О планах посетить в ближайшее время Украину Ле Дриан сообщил по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла в середине января во французском Бресте. «Вместе с Анналеной Бербок я отправлюсь на Украину 7 и 8 февраля», – написал он в своем Twitter.

Ранее Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.