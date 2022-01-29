Токаев поручил разыскать осквернивших православное кладбище вандалов

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29.01.2022, 19:56, Новости дня
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главе МВД республики разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Алма-Атинской области, возбуждено уголовное дело.

«Министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область), с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону", – написал Токаев в Twitter.

Как информирует портал Nur.kz, в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлены сломанные ограды надгробные таблички, вырванные и поваленные железные и деревянные кресты.

 

«Варвары. Все разгромили, разбомбили. Повырывали все с корнем – оградки, кресты», – говорит автор видео.

Уточняется, что по факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 294 УК РК «Вандализм».



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