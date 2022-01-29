Немецкий политик оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Украина до определенной поры не будет принята в НАТО, но идти навстречу требованиям РФ немыслимо, сообщил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц в интервью газете Die Welt.

Мерц напомнил, что «есть решение НАТО от 2008 года, согласно которому Украина до определенной поры не будет принята».

«Я считаю эту позицию и сегодня правильной. Но немыслимо, чтобы мы пошли навстречу требованию РФ на долгосрочную перспективу исключить эту свободу решения о вступлении Украины», – приводит ТАСС слова политика.

Мерц также обвинил канцлера Олафа Шольца в медлительности в ситуации вокруг Украины. По его мнению, во многом действиями главы правительства во внешней политике руководит страх перед представителями собственной Социал-демократической партии Германии.

Также он оценил последствия отключения РФ от платежной системы SWIFT.

«Если мы отключим Россию от SWIFT, то велика опасность того, что эта система рухнет и что нам затем, возможно, придется перейти на китайскую платежную систему. Тем самым нанесем серьезный вред самим себе», –заявил Мерц.

Он добавил, что, несмотря на это, возможность отключения РФ от SWIFT «остается предметом обсуждения» в Европе.

Также Мерц указал, что ЕС совершил ошибку, когда заключал соглашение об ассоциации с Украиной, что привело к противоречиям касательно действующих торговых договоренностей с Россией.

Ранее председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц назвал две ошибки, которые совершает Запад по отношению к России.

Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против РФ в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.