 

Эксперты прогнозируют взлом биткоина. Что будет потом?

29.01.2022, 19:44, Новости дня
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Эксперты рассказали, при каких условиях рухнет курс биткоина. Блокчейн на сегодня считается самой надежной технологией. И это только потому, что биткоин нельзя подделать, потому что он остается уникальным. Поэтому его курс на сегодня остается настолько высоким. Но что будет, если блокчейн все-таки взломают, и как изменится цена на главную криптовалюту?

Такие вопросы моно считать риторическими. Разумеется, владельцы биткоинов, а вместе с ними и всех остальных криптовалют, очень быстро потеряют приобретенные деньги.

Вопрос только в том, моно ли взломать биткоин? Эксперты говорят, что при помощи обычных компьютеров – нет. Но если использовать квантовое вычислительное устройство, то никакой блокчейн не устоит.



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