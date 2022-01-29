 

Шмыгаль заявил, что Украина уже на 63% выполнила свои обязательства в рамках евроинтеграции

29.01.2022, 19:24, Новости дня
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“Украина продолжает свое движение в Европейский союз. Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС за два года вырос на 19% и составляет 63%”, – написал он.

По словам премьер-министра Украины, только за 2021 год правительство “одобрило более 60 документов, которые позволят максимально интегрироваться в рынки ЕС”.

“В ближайшие два года мы подпишем еще пять безвизов с нашими европейскими партнерами и планируем пересмотреть торговые приложения Соглашения об ассоциации”, – объяснил Шмыгаль.

Он отметил, что почти 70% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

“Это наш ценностный и геополитический выбор, и мы не свернем с этого пути”, – заявил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/481577520199027

23 декабря 2021 года Шмыгаль говорил, что план евроинтеграции Украина выполнила на 61%.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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