 

Измены или страсть к алкоголю: Антон Беккужев размышляет о разводе Лепса

29.01.2022, 19:21, Разное
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Блогер Антон Беккужев считает, что брак Григория Лепса распался из-за его проблем с алкоголем. Еще одна версия – это измены, причем не только со стороны певца, но и со стороны его супруги.
Новость о разводе Григория Лепса с женой разлетелась по федеральным СМИ в конце прошлого года. Популярный российский артист прожил с Анной Шаплыковой около 20 лет, и несмотря на время, проведенное вместе, пара все равно рассталась. Причем, как отмечают журналисты, бракоразводный процесс прошел на удивление быстро и без каких-либо комментариев со стороны Лепса и его экс-супруги.

По мнению Антона Беккужева, свою роль в разводе Лепса могло сыграть его злоупотребление спиртными напитками. Об алкогольной зависимости певца сложилось множество слухов: они разрастались почти с самого появления Григория Лепса на сцене. Сейчас артист занялся своим здоровьем и бросил вредные привычки. По крайней мере, об этом активно говорят его знакомые и различные инсайдеры.

Если не алкоголь, так измены. Как информирует Беккужев, брак мог разрушиться из-за неверности Лепса или наоборот, его жены. Тем не менее, на певца падает больше подозрений, так как его неоднократно подозревали в романах на стороне. Например, с Яной Кошкиной и Юлией Барановской. Сплети подогревают и коллеги по “цеху”.

На недавнем шоу “Вечерний Ургант” Ксения Собчак намекнула ведущему об отношениях Григория Лепса с Барановской. Журналистка отметила, что после развода с женой певец “не очень холостой”, и Ургант якобы должен был быть в курсе слухов Первого канала. Фамилию предполагаемой избранницы Лепса Собчак сказала ведущему шепотом и на ухо, но засекречивать эту информацию и вырезать фрагмент при монтаже не стали.

Преданные фанаты пары Лепса и Шаплыковой сейчас считают Юлию Барановскую виновницей всех бед. Телеведущая долгое время игнорировала необоснованные обвинения и негатив со стороны хейтеров, но позже все-таки высказалась и опровергла слухи. На одном из московских светских мероприятий, открытии нового ресторана, Барановская и вовсе держалась от Григория Лепса подальше.

Источник: bimru.ru



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