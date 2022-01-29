 

Названа возможная причина блокировки страницы Садальского в Instagram

29.01.2022, 19:21, Разное
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Страница Станислава Садальского в Instagram оказалась недоступна. В Сети назвали возможную причину блокировки аккаунта актера.
Мария Шукшина, которая выступает противником вакцинации, после своих громких заявлений рассказывала, что в скором времени ее страницы в соцсетях могут заблокировать. Многие фанаты даже отписались от звезды после ее слов. Садальский же заступился за коллегу. Во время участия в прямом эфире с Антоном Суворкиным он заявил, что позиция коллеги для него не является неправильной. Ранее он говорил, что каждый человек имеет право на свое собственное личное мнение.

В Сети уверены, что именно эти слова и стали причиной блокировки страницы Садальского, так как до этого он был активным пользователем социальных сетей. Сам актер пока не вышел на связь с фанатами, чтобы пояснить сложившуюся ситуацию.

Источник: www.popcornnews.ru



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