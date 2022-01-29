Константин Меладзе 10 лет скрывал свои отношения с Верой Брежневой от первой жены

Музыкант Константин Меладзе в течение 10 лет скрывал свои любовные отношения с Верой Брежневой от первой жены Яны Сумм. Об этом пояснила сама экс-супруга, пожаловавшись на имеющуюся обиду.

Ситуация с расставанием до сих пор беспокоит Сумм по причине долгих лет неискренности со стороны Меладзе. При этом сама Вера Брежнева тоже всячески отрицала их романтическую связь. Певица утверждала, что между ними исключительно рабочие отношения. При этом композитор даже посвящал Брежневой песни, но выпускал их либо под псевдонимами, либо использовал настоящую фамилию певицы Галушка.

Пара официально завершила отношения ещё в 2013 году. Именно тогда Константин Меладзе пояснил об уходе из семьи. При этом композитор отметил, что никаких недомолвок и конфликтов с Яной Сумм не возникало.

Источник: www.popcornnews.ru