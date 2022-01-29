 

Guardian – доклад о вечеринках на Даунинг-стрит могут отложить из-за Скотланд-Ярда

29.01.2022, 19:16, Новости дня
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В Великобритании могут отложить публикацию доклада Сью Грей о вечеринках на Даунинг-стрит на фоне коронавирусного карантина, так как Скотленд-Ярд попросил удалить из документа моменты, которые имеют отношение к ряду дел в стадии расследования, пишет The Guardian. В результате глава Лейбористской партии Кейр Стармер заявил, что правительство позволило Борису Джонсону отвлечь себя этой «шарадой» и оказалось «парализовано».


AP

Публикацию доклада высокопоставленной сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей о вечеринках на Даунинг-стрит на фоне коронавирусного карантина могут отложить на значительный срок. Причиной этого может стать вмешательство Скотленд-Ярда, который попросил удалить из доклада ссылки на ряд дел, находящихся на стадии расследования, пишет The Guardian.

В результате некоторые ключевые секции долгожданного доклада о возможных вечеринках в резиденции премьер-министра, которые, как предполагается, прошли в нарушение коронавирусных ограничений, могут быть вырезаны.

Во вторник Лондонская полиция заявила, что она начинает собственное расследование, что спровоцировало споры с канцелярией кабинета министров. Разногласия касались, в частности, того, какую информацию, переданную на Даунинг-стрит, необходимо подвергнуть цензуре, чтобы у ведущих правительственное расследование чиновников не сложилось никаких предубеждений.

Изначально Скотленд-Ярд заявил, что не задерживает публикацию доклада Грей, однако впоследствии в ведомстве сообщили, что «попросили минимально упоминать в докладе кабинета министров события, которые расследует полиция».

В полиции также отметили, что «не накладывали какие-либо ограничения на описание других событий в докладе и не просили о задержке его публикации, однако мы постоянно контактируем с кабинетом министров, в том числе и по вопросам доклада, чтобы не навредить расследованию нашего ведомства».

В результате глава Лейбористской партии Кейр Стармер обвинил правительство в том, что оно позволило себя отвлечь «выдуманной Джонсоном шарадой» и оказалось «парализовано» попытками «спасти свою шкуру». По его словам, британцы, которых беспокоит рост налогов и счетов за электроэнергию, «не получают ответов от правительства», погрязшего в «распущенности и скандалах».

При этом Стармер призвал опубликовать доклад Грей «полностью и как можно скорее», призвав Лондонскую полицию «заняться собственным расследованием» и добавив, что премьер-министр Борис Джонсон «непригоден для своей должности».

 



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