Мнение: Коротко по Йемену. 29.01.2022

Коротко по Йемену.

Большое видео. Контрудар в провинции Аль-Джавф

На фронте в Марибе события развиваются весьма интересно.

Войска хадистов и ЮПС при поддержке ВВС Саудовской Аравии и ОАЭ смогли в ходе январского наступления отбить у хуситов Байхан и Хариб, но вчера внезапно ЮПС объявил об окончании наступления и отводе сразу 5 бригад с фронта, в том числе и трех наиболее боеспособных бригад финансируемых ОАЭ, ради переброски которых в Мариб было сдано западное побережье Йемена.

Про-иранская IWN сообщает:

По сообщениям просаудовских коалиционных СМИ, командование сил Амалики отозвало пять бригад своих бойцов с южных фронтов Мариба и перебросило их в город Атак.Следует отметить, что лидеры Южного переходного совета заявили о своем участии в операции саудовской коалиции до момента отвоевания у Ансар Аллаха районов провинции Шабва. Но они расширили свою военную операцию на район Хариб в провинции Мариб. Однако сегодня было объявлено об окончании операции.Это неожиданное решение о прекращении операции и выводе сил Амалики могло быть результатом одного или нескольких из следующего:

1- Потери и потери сил саудовской коалиции, особенно сил Амалики на поле боя с Ансар Аллах, были намного выше. чем их расчеты и уровень ожиданий.

2- Безопасность и экономический удар Ансар Аллаха по ОАЭ путем проведения операции «Ураган Йемен» в два этапа.

3- Давление США и ООН на ОАЭ и Саудовскую Аравию с целью прекращения авиаударов по йеменским городам.

4- Международное посредничество между Ансар Аллах и ОАЭ.

5- Прекращение действия соглашения между ОАЭ и Саудовской Аравией и достижение целей этого соглашения.

Также некоторые местные аналитики считают, что в обмен на помощь саудовской коалиции в борьбе с «Ансар Аллах» в провинции Мариб ОАЭ взяли под контроль некоторые районы и нефтяные районы в провинции Шабва и порт Белхаф на южном побережье Йемена у саудовцев. .

https://english.iswnews.com/22590/withdrawal-of-amaliqa-forces-from-marib-and-shabwa-fronts/ – цинк

Стоит также отметить, что после угроз хуситов в адрес ОАЭ, "Дубай Экспо" отменила целый ряд мероприятий в эмирате, опасаясь последствий ударов.

Если смотреть на сухой остаток этого контрудара, то ради того, чтобы отвоевать у хуситов два не самых важных населенных пункта, была сдана часть стратегически значимой провинции Ходейды и снята реальная угроза блокирования иранских военных поставок в Йемен. Тем не менее, ценой этой жертвы удалось решить краткосрочные задачи – наступление в Шабве и Южном Марибе вынудило хуситов ослабить давление в горном районе Джабал-аль-Балак и прекратить попытки прорваться с юга к провинции Мариб. Резервы хуситов, которые должны были поддержать нажим на Мариб, были вынуждены ехать в южный Мариб и Шабву, чтобы стабилизировать потрескивающий фронт. За последние 2 дня подошедшие резервы позволили отбить у хадистов часть потерянной ранее территории.



Общая схема происходившего в Марибе и Шабве в конце декабря-январе.

По сути, командование саудовской коалиции предприняло достаточно разумный шаг, использовав появившиеся подвижные резервы для организации мощного контрудара во фланг хуситам, которым пришлось менять свои планы связанные с продолжением наступательных операций к югу от Мариба. Редкий случай, когда замысел командования саудовской коалиции увенчался успехом. В 2021-м году они уже играли в эту игру, организовав в ответ на давление на Мариб мощное контрнаступление к югу от Таиза, которое в итоге закончилось ничем, но позволило выиграть время и стабилизировать фронт в Марибе. По сути это дубль 2.

По разным оценкам, "Ансар-Аллах" и Саудовская коалиция потеряли в боях к югу от Мариба большое число живой силы и техники (речь идет о тысячах убитых и еще большем числе раненых). Для хуситов это можно записать как оперативную неудачу (политическое руководство ставило цели взять Мариб в первой половине января), хотя ее можно списать на то, что у них не хватает сил, чтобы одновременно атаковать Мариб и купировать контрудар, для которого было привлечено до 8-10 бригад эмиратчиков и хадистов. Можно ожидать, что при отводе сил ОАЭ с фронта, после некоторой оперативной паузы, хуситы постараются отыграться за эту неудачу, тем более отвод существенной части сил эмиратчиков с фронта оставляет их один на один с хадистами, которых ранее тут уже громили.

Пока что обе стороны продолжажют обмениваться сильными ударами. Саудиты наносят ежесуточно десятки авиаударов. Хусиы отвечают баллистическими ракетами и дронами. Обе стороны заявляют о больших потерях стороны от этих ударов.

Данные баталии продолжают оставаться самым интенсивным локальным конфликтом из всех идущих на Земле.

PS. Плюс появилось занятное видео https://twitter.com/Aldanimarki/status/1487399198718926848, где личный состав бригады "Амалика" слушает выступление о том, что "Ислам воюет с евреями, христианами, крестоносцами, рафидитами и шиитами".

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