Мнение: Коммерческая тайна

Минздрав РФ отказался публиковать данные клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутника V», сославшись на коммерческую тайну. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ, который получил депутат Госдумы Алексей Куринный. По информации издания, Минздрав указал на то, что данные регистрационного досье содержат конфиденциальную информацию, поэтому не могут быть предоставлены третьим лицам без согласия разработчика. Вакцину «Спутник V», напомним, разработал Центр имени Гамалеи. Эти данные будут конфиденциальны в течение шести лет с даты государственной регистрации.

Ну а что, удобно. Принудительная вакцинация идет уже год, данные об испытаниях появились только сейчас, но и они засекречены, ибо «коммерческая тайна».

То есть, права неких неустановленных «разработчиков» нарушаются, а права десятков миллионов человек, которым с помощью террора и насилия вкалывают неизвестное по степени риска вещество — нет. Идеальная ситуация.

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