 

Мнение: Коммерческая тайна

29.01.2022, 19:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минздрав РФ отказался публиковать данные клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутника V», сославшись на коммерческую тайну. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ, который получил депутат Госдумы Алексей Куринный. По информации издания, Минздрав указал на то, что данные регистрационного досье содержат конфиденциальную информацию, поэтому не могут быть предоставлены третьим лицам без согласия разработчика. Вакцину «Спутник V», напомним, разработал Центр имени Гамалеи. Эти данные будут конфиденциальны в течение шести лет с даты государственной регистрации.

Ну а что, удобно. Принудительная вакцинация идет уже год, данные об испытаниях появились только сейчас, но и они засекречены, ибо «коммерческая тайна».

То есть, права неких неустановленных «разработчиков» нарушаются, а права десятков миллионов человек, которым с помощью террора и насилия вкалывают неизвестное по степени риска вещество — нет. Идеальная ситуация.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Скептицизм и тревожность: Эксперты назвали причины страха некоторых россиян перед вакцинацией от коронавируса

06.08 / Фотографии, сделанные Кейт Миддлтон, стали частью важной выставки

25.09 / Мнение: Расстройства

21.05 / Власти Белоруссии не смогут закручивать гайки до бесконечности – соратник Тихановской

06.05 / Мнение: О позорно быстрой сдаче Крыма Украине

07.12 / В Новосибирске хотят установить бюст генпрокурора СССР Романа Руденко

22.12 / Мнение: Чем ответить на агрессию НАТО в Черном море

26.01 / Мнение: Вымирает ли Китай, как английский стал языком мировой науки и 22.2.22 22:22:22

14.10 / В Египте археологи рассекретили содержимое саркофага “смотрителя престолов”

07.08 / Гимнастку Дину Аверину, проигравшую израильтянке, привезут с Олимпиады под конвоем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика