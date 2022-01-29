 

Тренер высказался после драки с подопечным – бойцом ММА Топором

29.01.2022, 19:12, Новости дня
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Российский боец смешанных единоборств Максим Щербаков, известный под псевдонимом Макс Топор, и его наставник Альберт Кармазян сцепились после поражения в бою с Максимом Новоселовым. По словам тренера, его подопечный после поединка был на эмоциях и фактически спровоцировал инцидент.

«Может, у человека много агрессии было после боя. Человек неадекватно себя после боя повел. Я действовал сугубо исходя из личной безопасности. Это боец. Он после боя на эмоциях. Но, когда он тянется, надо же как-то реагировать, вы сами понимаете», – цитирует «Пятый канал» тренера.

По его словам, после потасовки они примирились с Топором, и конфликт был исчерпан. «После этого конфликта, когда он уже успокоился. Я с ним тоже общался, и он вроде понял, что я не со зла ему что-то сделал. Он прекрасно понял, что он на меня потянулся с агрессией. Ничего такого серьезного не произошло», – заверил наставник Топора.

При этом сам боец считает, что Кармазян сам спровоцировал драку и обвинил его в том, что «слил бой».

Топор подрался со своим тренером после поражения в бою с Максимом Новоселовым в ночь на 29 января. Бой закончился на 52-й секунде второго раунда техническим нокаутом.

Ранее бойца MMA Максима Щербакова осудили на два года за умышленное нанесение травм двум мужчинам. Позже приговор был отменен.



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