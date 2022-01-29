 

Кличко собрался пойти против РФ с автоматом

29.01.2022, 19:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мэр Киева Виталий Кличко объявил в эфире канала «Украина 24» о намерении взять в руки автомат и пойти воевать против России.

«Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать», – приводит РИА «Новости» слова Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал решение Германии отправить Украине 5 тыс. военных касок. «Пять тысяч касок – это просто шутка. Что нам отправит Германия в следующий раз в качестве поддержки? Подушки?», – возмутился Кличко.

Кличко также упрекнул Берлин, заявив, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2». Читатели издания Der Spiegel, в свою очередь, выступили с резкой критикой в адрес Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.

Также Кличко заявил, что если США и Европа позволят Путину напасть на Украину, то он не остановится на этом и «обратит внимание на балтийские страны». «Когда он (Путин) говорит о своем желании вернуть советскую империю, это включает в себя и бывшую ГДР. Поэтому угроза войны против Украины должна встревожить каждого немца», – сказал Кличко.

Напомним, в конце декабря 2021 года мэр украинской столицы Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева.

В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая ни на кого не собираются нападать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / К “красной” зоне относятся 13 регионов Украины – данные Минздрава

05.01 / Эксперт: Беспилотники США в Румынии нацелены на Черноморский флот РФ и Крым

08.07 / Le Monde – дело о госизмене журналиста Сафронова может так и остаться тайным

08.08 / Врио главы Коми встретился с промышленниками региона

09.09 / Верещук об обострении на востоке: Россия давит на украинскую власть, чтобы мы изменили свое решение по выборам на Донбассе

05.07 / Губернатор Мэриленда осудил снос памятника Колумбу в Балтиморе

06.05 / Генсек НАТО заявил о «десятках тысяч» российских военных у границ Украины

05.05 / Роспотребнадзор объяснил, как правильно мыть руки

19.09 / «Единая Россия» вышла в лидеры на выборах в 183 одномандатных округах

07.11 / Жванецкий: Лет в 40 принял впервые ванную, а своя у меня появилась только в 60 – как и свой дом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика