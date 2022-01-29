Кличко собрался пойти против РФ с автоматом

Мэр Киева Виталий Кличко объявил в эфире канала «Украина 24» о намерении взять в руки автомат и пойти воевать против России.

«Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать», – приводит РИА «Новости» слова Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал решение Германии отправить Украине 5 тыс. военных касок. «Пять тысяч касок – это просто шутка. Что нам отправит Германия в следующий раз в качестве поддержки? Подушки?», – возмутился Кличко.

Кличко также упрекнул Берлин, заявив, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2». Читатели издания Der Spiegel, в свою очередь, выступили с резкой критикой в адрес Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.

Также Кличко заявил, что если США и Европа позволят Путину напасть на Украину, то он не остановится на этом и «обратит внимание на балтийские страны». «Когда он (Путин) говорит о своем желании вернуть советскую империю, это включает в себя и бывшую ГДР. Поэтому угроза войны против Украины должна встревожить каждого немца», – сказал Кличко.

Напомним, в конце декабря 2021 года мэр украинской столицы Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева.

В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая ни на кого не собираются нападать.