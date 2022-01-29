Кейт Миддлтон рассказала, как она “отшивала” всех соперниц от принца Уильяма

Браки заключаются на небесах. Это утверждение вполне применимо к паре герцогов Кембриджских, которые в начале знакомства были настоящими друзьями, но со временем их дружба переросла в романтическую связь. Кейт Миддлтон всегда проявляла мудрость и находчивость, начиная со студенческих лет, когда удаляла со своего пути соперниц. Вот одна из таких историй.

Трюки будущей герцогини

Кейт и Уильям были хорошими друзьями, с тех пор как начали учиться в Шотландии, в Сент-Эндрюсском университете. В то время у Кейт была техника, которую она использовала, когда искала Уильяма в студенческих барах.

Кейт часто видела, как девушки приставали к принцу Уильяму, когда они вместе веселились там. Хотя в то время они не были предметом обсуждения и не страдали от повышенного внимания репортеров, Кейт дружила с принцем и даже придумала хитрый трюк, чтобы помочь ему отбиться от слишком назойливых поклонниц.

Воспоминания подруги

В разговоре с королевским экспертом Кэти Николл касательно ее книги «Кейт: будущая королева» их подруга Лаура Уоршауэр сказала: «Одна девушка на вечеринке сильно зацепила Уилла, и ему стало довольно некомфортно, потому что он не мог избавиться от нее. Он был очень вежлив, но поклонница просто не поняла намека. И тогда к ним подошла Кейт. Уильям сказал: «О, извини, но это моя девушка». И ушел с Кейт, тихо посмеиваясь над случившимся».

Уильям был очень благодарен ей за помощь и, по словам Лауры, впоследствии одними губами прошептал ей «большое спасибо». Подруга герцогини сказала: «Кейт была единственной девушкой в нашей компании, которая могла бы это сделать. И это было всего через месяц после того, как мы поступили в университет».

Однако Кейт и Уильям недолго оставались друзьями – их тесная связь в конце концов переросла в роман. Пара начала встречаться, оставаясь вместе на протяжении всей учебы в университете и после его окончания.