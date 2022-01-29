 

Очередная несанкционированная свалка НЭО найдена в Ленинградской области

29.01.2022, 19:00, Новости дня
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Очередную нелегальную свалку обнаружили в Мурино. Отходы на территории площадью в 1,5 тыс. кв. метров обнаружили в зоне ответственности компании “ЭкоЛэнд”, которая является подрядчиком “Невского экологического оператора” (НЭО). 

Смольный выбрал НЭО в качестве нового оператора по вывозу мусора в Санкт-Петербурге. Губернатор Александр Беглов обещал, что мусорная реформа позволит решить проблему с нелегальными свалками. Однако теперь не исключено, что подрядчики Смольного сами превращают Петербург и Ленобласть в большой полигон для отходов.

После начала реализации реформы ситуация в Северной столице стала критической. Петербуржцы вынуждены наблюдать горы отходов под своими окнами и привыкать к крысам, устаивающим нашествия на скапливаемый во дворах мусор. А жители Ленобласти страдают от нелегальных свалок, образующихся из вывозимых из Северной столицы отходов.



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