Очередная несанкционированная свалка НЭО найдена в Ленинградской области

Очередную нелегальную свалку обнаружили в Мурино. Отходы на территории площадью в 1,5 тыс. кв. метров обнаружили в зоне ответственности компании “ЭкоЛэнд”, которая является подрядчиком “Невского экологического оператора” (НЭО).

Смольный выбрал НЭО в качестве нового оператора по вывозу мусора в Санкт-Петербурге. Губернатор Александр Беглов обещал, что мусорная реформа позволит решить проблему с нелегальными свалками. Однако теперь не исключено, что подрядчики Смольного сами превращают Петербург и Ленобласть в большой полигон для отходов.

После начала реализации реформы ситуация в Северной столице стала критической. Петербуржцы вынуждены наблюдать горы отходов под своими окнами и привыкать к крысам, устаивающим нашествия на скапливаемый во дворах мусор. А жители Ленобласти страдают от нелегальных свалок, образующихся из вывозимых из Северной столицы отходов.