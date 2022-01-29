Мнение: Почему Рамзан Кадыров называет Елену Милашину террористкой?

Спецкор «Новой газеты» Елена Милашина очень обстоятельно разобрала историю семьи отставного федерального судьи Сайди Янгулбаева. И роль Рамзана Ахматовича в этой истории очень неприглядная. Написала Лена и объяснительную «Как я спасла врага Кадырова, которого он создал себе сам».

«Неделю назад, 20 января, в Нижнем Новгороде чеченские полицейские попытались взять в заложники действующего федерального судью Сайди Янгулбаева и его жену Зарему Мусаеву. Этот случай получил мировую огласку, о нем написали даже австралийские СМИ. Рамзан Кадыров, публично угрожающий семье федерального судьи тюрьмой или смертью, назвал при этом «террористом» — меня. Подобные высказывания чиновника класса «А», российского губернатора и генерала полиции напрямую связаны с моей профессиональной работой по освещению нарушений прав человека в Чечне.

Ситуация с семьей Янгулбаевых начала развиваться критически в феврале прошлого года. Тогда за границу срочно уехали средний и младший сыновья судьи Янгулбаева, Ибрагим и Байсангур, а его родители, старший брат и сестра начали получать сообщения с угрозами похищения, убийства, изнасилования и проч.

Последние семь дней накануне своего похищения Зарема звонила мне каждый раз, когда в их дверь стучали. Она почему-то шепотом, видимо, от стресса, советовалась, что им делать.

На 21 января был запланирован их отъезд из России. Я попросила нижегородского журналиста Костю Гусева проводить Янгулбаевых. Он, совершенно бесстрашный, собрался идти откапывать из-под снега свою машину. Мы договорились созвониться рано утром, чтобы я скоординировала Янгулбаевых с Костей и вызвала такси в аэропорт на тот случай, если он не заведет свою машину.

А через полчаса Зарема позвонила и страшно закричала: «За нами пришли…»

….С Янгулбаевыми я познакомилась летом 2017 года. Мои чеченские друзья попросили меня «вступиться за очередного чеченского судью». С Сайди Вахаевичем и его сыном Абубакаром мы встретились в Пятигорске, куда они приехали из Чечни. В самой республике встречаться со мной было для них небезопасно. Когда я услышала их историю, то поняла, что уже писала про эту семью: в публикации «Разделка властей», описывавшей знаменитое совещание главы Чечни Рамзана Кадырова с судейским составом республики, прошедшее в мае 2016 года. На том совещании Кадыров публично отправил в отставку назначенного президентом Путиным председателя Верховного суда ЧР Магомеда Каратаева. Рассказывая об этой ситуации, я также написала о чеченском судье, которого избили и заставили написать заявление об отставке, взяв в заложники его сына.

Прокурор Чечни довел до сведения судейского корпуса республики: с теми из них, кто судит по закону, могут «не совсем традиционно поступить». Чеченские судьи вступили в последнюю схватку за собственное достоинство

Это как раз и был Сайди Янгулбаев. Магомед Каратаев, за защитой к которому Сайди обращался, ничем тогда не помог Янгулбаеву. А через несколько месяцев его постигла аналогичная участь, и ему тоже никто не помог.

Надо сказать, весь чеченский судейский корпус был сильно потрясен историей этой семьи. Тем не менее практически все коллеги Янгулбаева предпочли прекратить с ним общение. Все, кроме русского по национальности судьи Верховного суда Чечни Дмитрия Петровича Горбовцова, который предлагал Сайди финансовую помощь: семья с четырьмя детьми жила на зарплату судьи и осталась после его вынужденной отставки без средств к существованию. Ежемесячное пожизненное содержание федеральному судье Янгулбаеву в нарушение закона стали выплачивать только после того, как правозащитная организация «Комитет против пыток» (была признана «иностранным агентом») наняла адвоката, и тот пожаловался в Судебный департамент ВС РФ. Тем не менее Янгулбаеву до сих пор не выплатили полагающиеся ему пособия за 2017, 2018 и 2019 годы — ответы Судебного департамента ВС РФ и ВС ЧР есть в распоряжении «Новой газеты»».

ПОДРОБНОСТИ

Правда с подробностями Рамзану Кадырову, похоже, очень не нравится. Поэтому ничего удивительного в том, что для Кадырова Милашина- враг. Ну а раз враг – значит террорист.

Фотография Сайди Янгулбаева и его дочери отсюда

—