Главы МИД Франции и Германии посетят Украину 7–8 февраля

“Я сегодня заверил [министра иностранных дел Украины] Дмитрия Кулебу в нашей полной поддержке и солидарности с Украиной. Наша мобилизация продолжается, в частности в нормандском формате, для деэскалации напряженности. Я буду в Украине 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок”, – написал он.

J’ai assuré aujourd’hui @DmytroKuleba de nos pleins appui et solidarité avec l’#Ukraine. Notre mobilisation se poursuit, notamment dans le format Normandie, pour la désescalade des tensions.

Je me rendrai en Ukraine les 7 et 8 février avec @ABaerbock.

* * @francediplo

— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) January 29, 2022

Министр информировал о намерении посетить Украину с немецкой коллегой, но не называл дату.

Бербок посещала Киев 17–18 января в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Германией. Она встречалась в том числе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Соединенные Штаты созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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