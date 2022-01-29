“Сбривают бороды, меняют внешность”. Токаев рассказал о боевиках, прибывавших в Казахстан как гастарбайтеры

“Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов, это была тщательно спланированная акция по своей сути террористическая с привлечением боевиков из-за рубежа”, – сказал он.

Президент, ссылаясь на данные следствия, утверждает, что “боевики организовали захват аэропорта” в Алматы “для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города”.

“Это были подготовленные боевики, которые, естественно прилетели, под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операции”, – объяснил Токаев.

Он также рассказал, куда затем пропали эти “боевики”.

“Очень многие боевики, в том числе и их командиры, покинули Алматы. Кто-то растворился в сельской местности, кто-то переехал через границу, ушел в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался и ушел в подполье. Есть факты, когда они сбривают бороды, меняют внешность, перевоплощаются в гражданских лиц и, если их арестовывают, они кричат, что случайные прохожие, но так не бывает”, – цитирует Токаева Tengrinews.kz.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в связи с протестами и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они “приступили к выполнению задач” в этой стране. Силы ОДКБ возглавлял командующий воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

10 января Токаев заявлял о нападении на страну “международных террористов” и о том, что боевики забирали тела своих бойцов с мест боев и вывозили их из моргов.

По данным прокуратуры Казахстана, расследуется 45 уголовных дел о терроризме.

11 января президент Казахстана объявил, что миссия ОДКБ успешно завершена. 13 января в минобороны РФ сообщили, что военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан, позже войска вывели.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Режим ЧП в стране отменили с 19 января.

—