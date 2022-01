Два фильма о войне на Донбассе получили награду на кинофестивале Sundance 2022

Как сообщили на сайте фестиваля, в фильме производства Украины и Турции “представлены реалии войны, разворачивающейся на украинско-российской границе, через призму беременной женщины, которая очень близка к родам и борется за то, чтобы ее не затронули окружающие ее бедствия”, среди которых – разрушение дома в результате минометного взрыва и трагедия авиалайнера MH17.

* Directing Award: World Cinema Dramatic goes to Maryna Er Gorbach (@MarynaErGorbach) for KLONDIKE. #sundance pic.twitter.com/kpOzth8n14

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

Также награду фестиваля за лучшую режиссуру в категории “Мировое документальное кино” получил фильм совместного производства Дании, Швеции, Финляндии и Украины A House Made Of Splinters (“Дом из обломков”) режиссер которого – Симон Леренг Вильмонт. В ленте рассказывается о нескольких социальных работниках на востоке Украины, которые работают в особом детдоме и создают безопасное пространство для детей.

* Directing Award: World Cinema Documentary goes to Simon Lereng Wilmont (@simonwilmont) for A HOUSE MADE OF SPLINTERS. #sundance pic.twitter.com/A8HQk62Uh0

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

Второй режиссер и линейный продюсер Асад Сафаров отметил, что лента создавалась 2,5 года. По его словам, за последние дни ряд американские медиа написал рецензии на фильм, в каждой из которых “упоминается военная агрессия России против Украины”.

https://www.facebook.com/azad.safarov/posts/4960938427298316

Две награды – приз зрительских симпатий в категории “Документальное кино” и самый популярный фильм фестиваля – получил фильм “Навальный” об отравлении “Новичком” российского оппозиционера Алексея Навального режиссера Даниэля Роэра.

* Audience Award: U.S. Documentary presented by @Acura goes to NAVALNY, directed by Daniel Roher (@DanielRoher). #sundance pic.twitter.com/JzTocvaAc5

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

* Festival Favorite Award goes to NAVALNY, directed by Daniel Roher (@DanielRoher). #sundance pic.twitter.com/uXmS0eTyro

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 28, 2022

Контекст:

Кинофестиваль Sundance – национальный американский кинофестиваль независимого кино. Проводится с 1985 года.

В 2020 году приз кинофестиваля Sundance за лучшую режиссуру документального фильма получила украинский режиссер Ирина Целик и ее фильм “Земля голубая, будто апельсин”.

