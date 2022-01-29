Шепелев объяснил нежелание расписываться с Фриске: «Штамп в паспорте ничего не решает»

Дмитрий Шепелев назвал главную причину нежелания расписываться с Жанной Фриске. «Штамп в паспорте ничего не решает», – объяснил свою позицию телеведущий.

В пример он приводит свои отношения с другими возлюбленными, которые вряд ли бы стали лучше после свадьбы. Именно поэтому расписываться с Жанной Фриске он не хотел, ведь подобное торжество и регистрация их брака никак не повлияли бы на счастье в семье. В свою очередь у телеведущего был крайне негативный опыт как раз после официальной регистрации своих отношений. Когда они с Анной Таболиной сыграли свадьбу, то отношения продлились всего две недели. В то время Шепелеву предложили работу в Киеве. Он согласился уехать, после чего больше не видел свою супругу.

Несмотря на такую принципиальную позицию, Дмитрий Шепелев не отрицает возможное заключение брака с дизайнером Екатериной Тулуповой. В этом случае телеведущий хочет устроить торжество, но пока не сообщает, когда и где планируется свадебная церемония. «Это случится, когда мы будем принадлежать себе чуть больше, чем сейчас», – объясняет Шепелев.